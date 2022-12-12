Хет-трик Рантанена принёс «Колорадо» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко отметился голом

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.



Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. На 49-й минуте встречи усилиями Владимира Тарасенко «Сент-Луис» сравнял счёт, а на 59-й минуте хозяева льда вышли вперёд — отличился Брэндон Саал. «Колорадо» удалось спастись от поражения за восемь секунд до конца игрового времени — Рантанен оформил дубль.



В овертайме «Колорадо» оформил победу всего через 29 секунд после начала дополнительного периода — вновь отличился Рантанен, записавший на свой счёт хет-трик.



В следующем матче «Сент-Луис» дома сыграет с «Нэшвиллом», а «Колорадо» примет «Филадельфию».