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Хет-трик Рантанена принёс «Колорадо» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко отметился голом

Хет-трик Рантанена принёс «Колорадо» победу над «Сент-Луисом», Тарасенко отметился голом
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Энтерпрайз-центр» «Сент-Луис Блюз» принимал «Колорадо Эвеланш». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 3:2.

Счёт в матче был открыт в середине второго периода — отличился финский нападающий «Колорадо» Микко Рантанен. На 49-й минуте встречи усилиями Владимира Тарасенко «Сент-Луис» сравнял счёт, а на 59-й минуте хозяева льда вышли вперёд — отличился Брэндон Саал. «Колорадо» удалось спастись от поражения за восемь секунд до конца игрового времени — Рантанен оформил дубль.

В овертайме «Колорадо» оформил победу всего через 29 секунд после начала дополнительного периода — вновь отличился Рантанен, записавший на свой счёт хет-трик.

В следующем матче «Сент-Луис» дома сыграет с «Нэшвиллом», а «Колорадо» примет «Филадельфию».

НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2022, воскресенье. 23:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
ОТ
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Рантанен (Ньюхук, Хант) – 30:58 (5x5)   1:1 Тарасенко (О'Райлли, Томас) – 48:01 (5x4)   2:1 Саад – 58:24 (4x5)   2:2 Рантанен (Комфер, Тэйвз) – 59:51 (6x5)   2:3 Рантанен (Макар, Ничушкин) – 60:29 (3x3)
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