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Кузнецов забил четвёртую шайбу в сезоне за «Вашингтон»

Кузнецов забил четвёртую шайбу в сезоне за «Вашингтон»
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В эти минуты на стадионе «Канада Лайф-центр» в Виннипеге проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости в матче идёт второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 4:0.

На 29-й минуте встречи российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов с передачи американского защитника Джона Карлсона забил свой четвёртую шайбу в текущем розыгрыше Национальной хоккейной лиге.

Также российский нападающий записал в свой актив 18 голевых передач в этом сезоне.

В четвертом голе Вашингтона поучаствовал российский защитник Дмитрий Орлов, записав на свой счет голевую передачу. Это пятое результативное действие россиянина в нынешнем розыгрыше НХЛ.

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