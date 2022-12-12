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Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес» в овертайме

Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес» в овертайме
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Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.

В составе хозяев паркета в основное время отличились россиянин Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге, а также Бун Дженнер и Патрик Лайне. Дубль оформил Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.

У гостей заброшенными шайбами отметились Блейк Лизотт, Джарет Андерсон-Долан, Адриан Кемпе и Анже Копитар, оформивший дубль.

В овертайме победу «Коламбусу» принёс точный бросок Джонни Годро.

Для «Коламбуса» эта победа стала второй подряд в регулярном чемпионате НХЛ, «Лос-Анджелес потерпел третье поражение в последних пяти матчах.

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2022, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
6 : 5
ОТ
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 Марченко (Джонсон) – 06:44 (5x5)   2:0 Дженнер (Рослович, Годро) – 09:28 (5x4)   2:1 Копитар (Калиев, Фиала) – 24:42 (5x5)   2:2 Лизотт (Грундстрём, Иафалло) – 28:25 (5x5)   3:2 Лайне (Рослович, Гудбрансон) – 30:03 (5x5)   3:3 Андерсон-Долан (Дурзи) – 35:02 (5x5)   4:3 Рослович (Робинсон, Гавриков) – 38:00 (4x5)   5:3 Рослович (Годро, Лайне) – 39:31 (5x4)   5:4 Копитар (Уокер) – 44:52 (5x5)   5:5 Кемпе – 45:31 (5x5)   6:5 Годро (Лайне, Гавриков) – 60:40 (3x3)
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