Гол Марченко помог «Коламбусу» обыграть «Лос-Анджелес» в овертайме

Завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором на стадионе «Нейшнвайд-Арена» «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 6:5.
В составе хозяев паркета в основное время отличились россиянин Кирилл Марченко, для которого эта шайба стала первой в карьере в Национальной хоккейной лиге, а также Бун Дженнер и Патрик Лайне. Дубль оформил Джек Рослович. Российский защитник Владислав Гавриков отметился результативной передачей.
У гостей заброшенными шайбами отметились Блейк Лизотт, Джарет Андерсон-Долан, Адриан Кемпе и Анже Копитар, оформивший дубль.
В овертайме победу «Коламбусу» принёс точный бросок Джонни Годро.
Для «Коламбуса» эта победа стала второй подряд в регулярном чемпионате НХЛ, «Лос-Анджелес потерпел третье поражение в последних пяти матчах.
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