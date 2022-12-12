У Овечкина – 53 гола в карьере в пустые ворота. Дл рекорда НХЛ осталось три шайбы

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Один из голов в матче на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. На 58-й минуте игры форвард из России вновь поразил пустые ворота соперников. Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников в четвёртой игре кряду. Это его рекордная серия в карьере.
Таким образом, Овечкин достиг отметки в 51 гол в карьере в пустые ворота. Он идёт вторым в списке по этому показателю. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 56 голов в пустые ворота.
Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.
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