Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

У Овечкина – 53 гола в карьере в пустые ворота. Дл рекорда НХЛ осталось три шайбы

У Овечкина – 53 гола в карьере в пустые ворота. Дл рекорда НХЛ осталось три шайбы
Комментарии

В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Один из голов в матче на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин. На 58-й минуте игры форвард из России вновь поразил пустые ворота соперников. Овечкин забросил шайбу в пустые ворота соперников в четвёртой игре кряду. Это его рекордная серия в карьере.

Таким образом, Овечкин достиг отметки в 51 гол в карьере в пустые ворота. Он идёт вторым в списке по этому показателю. На первом месте Уэйн Гретцки, у которого 56 голов в пустые ворота.

Напомним, Овечкин записал на свой счёт 17-ю заброшенную шайбу в нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги.

Овечкин — великий «халявщик»? Как голы в пустые ворота влияют на снайперский расклад НХЛ Овечкин — великий «халявщик»? Как голы в пустые ворота влияют на снайперский расклад НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022