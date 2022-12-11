Овечкин — великий «халявщик»? Как голы в пустые ворота влияют на снайперский расклад НХЛ

Александр Овечкин продолжает великую погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. 37-летний россиянин в 29 играх текущего регулярного чемпионата НХЛ забросил 16 шайб, и три из них – в двух последних матчах. Ничего необычного для Ови, кроме одного – все эти три гола капитан «Вашингтона» провёл в пустые ворота. Впервые в карьере.

Новость по теме Овечкин впервые в карьере забросил три шайбы кряду в пустые ворота

Шайбы в пустые ворота – важная часть сумасшедшей голевой статистики Овечкина. На счету Александра сейчас 796 голов, и в 52 случаях Ови не пришлось переигрывать вратаря.

Очевидно, что в «Вашингтоне» уже давненько по максимуму используют игру соперника с пустыми воротами, чтобы помочь Овечкину подобраться к Гретцки. Александр постоянно выходит в расстановке «5 на 6», хотя не является форвардом с какими-то топовыми оборонительными способностями. Совершенно точно россиянина выпускают на лёд в те минуты, когда соперник пытается отыграться, с единственной целью – чтобы тот забил очередной гол. И Овечкин редко подводит.



В том, что «Вашингтон» заботится о будущем рекорде главного хоккеиста в своей истории, нет ничего странного. В своё время именно Овечкин превратил малопривлекательный «Кэпиталз» в одну из самых популярных и узнаваемых команд во всём мире. И сейчас «столичные» просто благодарят своего франшизообразующего хоккеиста, пусть и немного рискуя в отдельно взятых матчах. Хотя и тут со стороны россиянина нет никаких перегибов: он ведь не стоит в центральном круге, ожидая шайбу, пока его партнёры держат оборону вчетвером.



Но порой возникает ощущение, что Овечкину помогают не только в его клубе, но и во всей лиге. Взять хотя бы последний матч «Кэпиталз» с «Сиэтлом» — большого резона снимать голкипера в гостевом матче при счёте 1:3 за 55 секунд до финальной сирены у «Кракенов» не было, особенно учитывая тот факт, что только что они уже пропустили в пустые ворота и, по сути, проиграли матч. Но Дэйв Хэкстол вновь призвал Филиппа Грубауэра на скамейку запасных, и Овечкин забил свой гол. К слову, в предыдущей встрече «Вашингтона» с «Филадельфией» была та же картина, Джон Торторелла как будто бы послал всем месседж: «Окей, мы сегодня проиграли, но в таком случае мы хотя бы поможем этому парню стать ближе к мечте».

Количество голов в пустые ворота удивляет даже партнёров Овечкина. «По ощущениям, у него должно быть их даже больше», — отметил после игры с «Сиэтлом» Ларс Эллер. В болельщицкой среде же часто проскакивает негативное отношение к подобным шайбам Ови. Как будто бы они несколько обесценивают голевые достижения Александра. Как будто бы делают немножко нечестной его погоню за Гретцки.



Однако справедливо ли рассуждать таким образом? Можно ли называть Овечкина ещё и великим «халявщиком»? Давайте обратимся к статистике.

Вот топ-5 лидеров НХЛ за всю историю по голам в пустые ворота. К ним добавлены также те игроки, которых Овечкин не так давно обошёл в общем снайперском зачёте.

№ Хоккеист Голов всего Голы в пустые ворота Процент голов в пустые ворота от общего количества 1 Уэйн Гретцки 894 56 6,3% 2 Александр Овечкин 796 52 6,5% 3 Мариан Хосса 525 40 7,6% 4 Марио Лемье 690 33 4,8% 5 Брэд Маршан 359 32 8,9% 28 Яромир Ягр 766 22 2,9% 147 Горди Хоу 801 12 1,5% 195 Бретт Халл 741 11 1,5%

Весьма любопытная картина, не правда ли? Гретцки – лидер по голам в пустые в абсолютном выражении, но по проценту таких шайб от общего числа Ови уже опережает канадца. Про Ягра, а в особенности про Хоу и Халла и говорить нечего – эти ребята пользовались опцией «гол в пустую рамку» только в крайних случаях.



А вот каким получается топ снайперов НХЛ всех времён, если посчитать только голы, забитые вратарям.

№ Хоккеист Голы (без учёта шайб в пустые ворота) 1 Уэйн Гретцки 838 2 Горди Хоу 789 3-4 Александр Овечкин 744 3-4 Яромир Ягр 744 5 Бретт Халл 730

С одной стороны, практически никаких изменений в позициях. С другой – Овечкин при таком раскладе и сейчас не был бы единолично лучшим снайпером НХЛ из Европы, а расстояние до второго места, занимаемое Хоу, составляло бы не 5, а 45 голов. Правда, и Гретцки в таком случае стал бы чуть ближе к Овечкину – 94 гола вместо реальных 98.



Какой из всего этого вывод? Пожалуй, такой: Овечкину действительно очень помогают голы в пустые ворота, но глобально такие шайбы не влияют на расстановку сил в снайперской элите НХЛ всех времён. Даже с полусотней ENG Ови по-прежнему уступает только двум хоккеистам в истории по количеству голов вратарям, а в конце карьеры наверняка будет проигрывать только Гретцки. Но при этом, возможно, уже опередит Величайшего по общему количеству шайб, и тогда уже хор нудных критиков точно никто не услышит.



Ну а объяснить то, что Овечкин часто поражает пустые ворота, довольно легко. Во-первых, как мы уже сказали, Александр всегда на боевом посту, когда соперник затеял авантюру. Во-вторых, в современном хоккее тренеры заменяют вратаря шестым полевым игроком значительно чаще, чем во времена Гретцки и уж тем более Хоу. И это своего рода бонус для Овечкина, которому не довелось играть в эпоху бестолковых защитников и вратарей с куцей экипировкой.