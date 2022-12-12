«Аризона» одолела «Филадельфию», у Ивана Проворова – «-2»

В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
На 13-й минуте матча Клейтон Келлер открыл счёт голов в игре. Больше голов в первом периоде не было. На 23-й минуте Морган Фрост сравнял счёт. А ещё через две минуты Джеймс ван Римсдайк вывел гостей вперёд. Но на 28-й минуте Келлер оформил дубль и вновь на табло счёт стал равным.
Далее на 31-й минуте Джек Макбэйн забросил своб шайбу для хозяев. Но гости не были настроены сдаваться и у них отличился Оуэн Типпетт. На 48-й минуте Ник Ритчи забил за хозяев, а через 10 минут перевёл игру в овертайм Трэвис Конечны.
Решающий гол на счету у Келлера. Он оформил хет-трик на 5-й минуте овератайма.
Российский защитник гостей Иван Проворов заработал коэффициент полезности «-2».
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