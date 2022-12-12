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«Аризона» одолела «Филадельфию», у Ивана Проворова – «-2»

«Аризона» одолела «Филадельфию», у Ивана Проворова – «-2»
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В Темпе (США) на стадионе «Маллетт-Арена» завершился очередной матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Аризона Койотс» принимала «Филадельфию Флайерз». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

На 13-й минуте матча Клейтон Келлер открыл счёт голов в игре. Больше голов в первом периоде не было. На 23-й минуте Морган Фрост сравнял счёт. А ещё через две минуты Джеймс ван Римсдайк вывел гостей вперёд. Но на 28-й минуте Келлер оформил дубль и вновь на табло счёт стал равным.

Далее на 31-й минуте Джек Макбэйн забросил своб шайбу для хозяев. Но гости не были настроены сдаваться и у них отличился Оуэн Типпетт. На 48-й минуте Ник Ритчи забил за хозяев, а через 10 минут перевёл игру в овертайм Трэвис Конечны.

Решающий гол на счету у Келлера. Он оформил хет-трик на 5-й минуте овератайма.

Российский защитник гостей Иван Проворов заработал коэффициент полезности «-2».

НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2022, понедельник. 03:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 4
ОТ
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 Келлер (Мозер, Ритчи) – 12:46 (5x4)   1:1 Фрост (ван Римсдайк, Типпетт) – 22:09 (5x5)   1:2 ван Римсдайк (Фрост) – 24:08 (4x4)   2:2 Келлер (Шмальц, Бойд) – 27:45 (5x5)   3:2 Макбэйн (Мозер, Фишер) – 30:21 (5x5)   3:3 Типпетт (ван Римсдайк, Фрост) – 38:42 (5x5)   4:3 Ритчи – 47:27 (5x5)   4:4 Конечны (Фрост) – 57:43 (6x5)   5:4 Келлер (Чикран, Шмальц) – 64:37 (3x3)
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