Овечкин сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов НХЛ до 97 голов

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Сиэтл Кракен». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 4:1.
Российский форвард Александр Овечкин отметился по ходу данной встречи заброшенной шайбой в пустые ворота в концовке встречи. Теперь у 37-летнего нападающего 17 голов в сезоне и 797 голов за карьеру в НХЛ. В моменте с голом ему ассистировал защитник Дмитрий Орлов, на счету которого две голевые передачи в этой встрече.
Благодаря этому Овечкин сократил отставание от легендарного Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги до 97 шайб. На счету канадца 894 гола.
Напомним, на счету российского форварда в нынешнем сезоне есть также 13 результативных передач.
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