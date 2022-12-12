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Овечкин забросил «Виннипегу» 51 шайбу за карьеру – больше, чем любому другому клубу НХЛ

Овечкин забросил «Виннипегу» 51 шайбу за карьеру – больше, чем любому другому клубу НХЛ
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В Виннипеге (Канада) на стадионе «Канада Лайф-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу в пустые ворота за несколько секунд до конца матча. В предыдущей встрече с «Сиэтлом» россиянин также забил в пустые ворота в концовке матча. Таким образом, Овечкин впервые в карьере забросил четыре шайбы подряд в пустые ворота.

Таким образом, у Овечкина уже на счету 51 гол в ворота франшизы «Виннипега»/«Атланты». Это его рекорд по количеству заброшенных шайб в ворота одного клуба за карьеру. На втором месте расположилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», которой Овечкин забивал 50 раз.

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