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Клейтон Келлер в матче с «Филадельфией» сделал свой первый хет-трик в карьере в НХЛ

Клейтон Келлер в матче с «Филадельфией» сделал свой первый хет-трик в карьере в НХЛ
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Минувшей ночью «Аризона Койотс» нанесла поражение «Филадельфии Флайерз» (5:4 ОТ) в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

Главным героем поединка стал нападающий «Аризоны» Клейтон Келлер, забросивший две шайбы в основное время и решающую в овертайме.

Это первый хет-трик 24-летнего американца в карьере в НХЛ. Он был задрафтован «койотами» под общим седьмым номером на драфте НХЛ 2016 года. 13 января 2022 года Келлер был вызван на матч всех звёзд лиги.

В этом сезоне на счету Келлера 26 (10+16) очков в 26 матчах регулярного чемпионата. Он является лучшим бомбардиром своей команды и 63-м во всей лиге.

«Аризона» набирает 22 очка и занимает предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. Ниже только «Чикаго Блэкхоукс» (18 очков).

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