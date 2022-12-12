«Снимаю перед ним шляпу». Патрик Элиаш оценил игру Овечкина

Легендарный чешский нападающий Патрик Элиаш оценил игру нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем сезоне.
«Ови всегда ищет способы забивать голы. Он не просто играет в силовой хоккей, он пробует другие способы, и в этом сезоне Александр снова среди лучших. Снимаю перед ним шляпу», — цитирует Элиаша Sport.cz.
Напомним, в сегодняшнем матче с «Виннипегом» (5:2) Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам подряд в пустые ворота. В игре Александр забросил в пустые ворота. Таким образом, эта шайба стала четвёртой подряд в пустые ворота в трёх последних матчах. До него это достижение принадлежало трём хоккеистам: Джейку Гюнцелю (сезон-2022/2023), Владиславу Наместникову (2020/2021) и Густаву Нюквисту (2019/2020).
После 30 игр «Кэпиталз» набрали 32 очка и располагаются на 10-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции.
- 12 декабря 2022
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