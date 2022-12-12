Кожевников: Овечкин — красавец. В пустые ворота тоже надо уметь забить

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал голы нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в последних матчах и повторение рекорда НХЛ от 37-летнего россиянина.

«Саша – молодец, красавец. Что ещё можно сказать? Забросил шайбу в пустые ворота, но так тоже надо уметь забить.

Для Овечкина рекорд Уэйна Гретцки по голам в пустые ворота будет важным достижением? Не думаю, что для него это важное достижение, но всё равно приятно. Забросил четыре шайбы подряд в пустые ворота – молодец.

Как мне игра Овечкина в этом сезоне НХЛ? Кто бы что про него ни говорил, Саша всегда в форме. Можно только поздравить его с очередной шайбой», — цитирует Кожевникова «РБ Спорт».

Напомним, в сегодняшнем матче с «Виннипегом» (5:2) Овечкин повторил рекорд НХЛ по голам подряд в пустые ворота. Эта шайба стала четвёртой подряд в пустые ворота в трёх последних матчах.