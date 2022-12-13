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Шайба Малкина на последней минуте помогла «Питтсбургу» победить «Даллас»

Шайба Малкина на последней минуте помогла «Питтсбургу» победить «Даллас»
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Даллас Старз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 2:1.

В составе победителей забитые шайбы на свой счёт записали Пьер-Оливье Жозеф и российский форвард Евгений Малкин. Нападающий отличился при равном счёте в концовке встречи и принёс победу своей команде. Для Малкина эта шайба стала девятой в нынешнем сезоне, он также отдал 20 результативных передач в 29 матчах.

Единственную шайбу гостей забросил Роопе Хинц.

Для «Питтсбурга» эта победа стала шестой кряду. «Даллас», в свою очередь, проиграл впервые за последние три матча.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2022, вторник. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Хинц (Лундквист) – 00:19 (5x5)   1:1 Жозеф (Капанен, Цукер) – 13:14 (5x4)   2:1 Малкин (Раст, Цукер) – 59:25 (5x5)
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