В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.
По ходу встречи российский защитник гостей Никита Задоров провёл эффектный силовой приём, опрокинув на лёд соперника. В данном моменте он столкнулся с защитником хозяев Джорданом Харрисом.
Напомним, Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1». Нападающий хозяев из России Евгений Дадонов очков в этой игре не набрал.
У «Монреаля» в этой встречи забивали Джош Андерсон и Джош Андерсон, забросивший победный буллит. В составе «Калгари» единственную шайбу на свой счёт записал Джонатан Юбердо.
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