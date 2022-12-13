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Никита Задоров провёл эффектный силовой приём, опрокинув на лёд соперника

Никита Задоров провёл эффектный силовой приём, опрокинув на лёд соперника
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В Монреале (Канада) на стадионе «Белл-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Монреаль Канадиенс» принимал «Калгари Флэймз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1 в серии послематчевых буллитов.

По ходу встречи российский защитник гостей Никита Задоров провёл эффектный силовой приём, опрокинув на лёд соперника. В данном моменте он столкнулся с защитником хозяев Джорданом Харрисом.

ВИДЕО

Напомним, Никита Задоров заработал коэффициент полезности «-1». Нападающий хозяев из России Евгений Дадонов очков в этой игре не набрал.

У «Монреаля» в этой встречи забивали Джош Андерсон и Джош Андерсон, забросивший победный буллит. В составе «Калгари» единственную шайбу на свой счёт записал Джонатан Юбердо.

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