Тренер «Миннесоты» — о концовке с «Эдмонтоном»: мы были напуганы до смерти

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

На последней минуте третьего периода двухминутное удаление получил нападающий «дикарей» Матс Цуккарелло. Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал игру 4 на 6 в концовке матча.

«Мы были напуганы до смерти. Вы даёте Коннору Макдэвиду, Драйзайтлю и остальным шанс в большинстве в концовке. Мы просто боялись, что это всё закончится в наших воротах», — приводит слова Эвасона журналист Джесси Пирс в своём «твиттере».

После победы «Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка.