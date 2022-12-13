Тренер «Миннесоты» — о концовке с «Эдмонтоном»: мы были напуганы до смерти

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Миннесота Уайлд» принимала «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На последней минуте третьего периода двухминутное удаление получил нападающий «дикарей» Матс Цуккарелло. Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон прокомментировал игру 4 на 6 в концовке матча.
«Мы были напуганы до смерти. Вы даёте Коннору Макдэвиду, Драйзайтлю и остальным шанс в большинстве в концовке. Мы просто боялись, что это всё закончится в наших воротах», — приводит слова Эвасона журналист Джесси Пирс в своём «твиттере».
После победы «Миннесота» занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 32 очка.
- 13 декабря 2022
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23
-
07:06
-
06:46
-
06:37
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:35
-
05:29
-
04:56
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:15
-
21:01
-
20:24
-
20:03
-
19:47
-
19:25
-
19:09
-
18:47
-
18:34
-
18:20