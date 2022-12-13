«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд, уступив «Рейнджерс»
Поделиться
На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.
Таким образом, прервалась серия «дьяволов» из 11 гостевых побед подряд. До повторения рекорда не хватило одной победы. Рекорд в 12 гостевых побед подряд принадлежит «Детройту» (в сезоне-2005/2006) и «Миннесоте» (в сезоне-2014/2015).
С 44 очками в 28 матчах «Нью-Джерси Дэвилз» занимает второе место в Восточной конференции, уступая лишь «Бостону». В следующем матче регулярного сезона НХЛ «дьяволы» сыграют дома с «Далласом» в ночь на 14 декабря (3:00 мск).
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:33
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23
-
07:06
-
06:46
-
06:37
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:35
-
05:29
-
04:56
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
-
21:15
-
21:01
-
20:24
Партнерский контент