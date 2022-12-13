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«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд, уступив «Рейнджерс»

«Нью-Джерси» прервал серию из 11 гостевых побед подряд, уступив «Рейнджерс»
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На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Нью-Джерси Дэвилз». Победу в этом матче одержали хозяева со счётом 4:3 в овертайме.

Таким образом, прервалась серия «дьяволов» из 11 гостевых побед подряд. До повторения рекорда не хватило одной победы. Рекорд в 12 гостевых побед подряд принадлежит «Детройту» (в сезоне-2005/2006) и «Миннесоте» (в сезоне-2014/2015).

С 44 очками в 28 матчах «Нью-Джерси Дэвилз» занимает второе место в Восточной конференции, уступая лишь «Бостону». В следующем матче регулярного сезона НХЛ «дьяволы» сыграют дома с «Далласом» в ночь на 14 декабря (3:00 мск).

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