Давыдов: посоветую Жамнову отправить резюме в «Трактор» и «Ак Барс»

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов рассказал, что главному тренеру сборной России по хоккею Алексею Жамнову стоило бы поработать с клубами КХЛ.
«Ещё летом говорил, что Лёше Жамнову как главному тренеру страны нужно погружаться в работу, брать клуб КХЛ. Это рискованно, когда за сборную отвечает тренер-новичок, у которого нагрузка — один турнир в год. Каким бы великим тренером ты ни был, но с такой практикой роста не будет.
У нас есть такая традиция, что главный тренер сборной — это самый загруженный и беспокойный хоккейный человек в стране, отвечающий за всё. На мой взгляд, Лёше нужно тянуться к этому званию, что называется, брать огонь на себя.
Что посоветую? В КХЛ в нескольких клубах проблемы с тренерами. Навскидку назову «Трактор» и «Ак Барс». Почему бы не выслать туда резюме и не попробовать? В той же Казани много звёзд уровня сборной России, с ними главный тренер национальной команды обязан находить общий язык», — приводит слова Давыдова Russia-Hockey.ru.
Напомним, с 15 по 18 декабря в Москве на льду «ЦСКА-Арены» пройдёт Кубок Первого канала – 2022.
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