В составе сборной России на Кубок Первого канала произошли изменения, сообщает официальный телеграм-канал национальной команды.

Так, в турнире из-за травм не примут участия форварды Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Николай Коваленко («Торпедо») и Марат Хайруллин (СКА).

В связи с этим вызваны в сборную России нападающие Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачёв («Амур»).

Напомним, Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве, на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.



В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в рамках турнира участие, помимо неё, примут сборные Беларуси и Казахстана.