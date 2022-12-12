В составе сборной России на Кубок Первого канала произошли изменения
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В составе сборной России на Кубок Первого канала произошли изменения, сообщает официальный телеграм-канал национальной команды.
Так, в турнире из-за травм не примут участия форварды Артур Каюмов («Локомотив»), Владимир Ткачёв («Авангард»), Анатолий Голышев («Автомобилист»), Николай Коваленко («Торпедо») и Марат Хайруллин (СКА).
В связи с этим вызваны в сборную России нападающие Михаил Григоренко (ЦСКА), Сергей Толчинский («Авангард») и Ярослав Лихачёв («Амур»).
Напомним, Кубок Первого канала – 2022 будет проведён в Москве, на льду «ЦСКА-Арены». Турнир пройдёт с 15 по 18 декабря.
В этом году из-за отстранения сборной России от Еврохоккейтура в рамках турнира участие, помимо неё, примут сборные Беларуси и Казахстана.
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