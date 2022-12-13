«Сан-Хосе» вернул из АХЛ Евгения Свечникова, отправленного в фарм-клуб день назад
Поделиться
«Сан-Хосе Шаркс» вернул Евгения Свечникова из АХЛ, сообщает журналист Кори Масисака в своём «твиттере».
Отметим, что «акулы» отправили Свечникова в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» день назад. 26-летний форвард принял участие в тренировке команды в понедельник. Он катался в звене с Ником Бонино и Логаном Кутюром. Также сказано, что форвард Александр Барабанов может пропустить следующий матч из-за травмы нижней части тела. В понедельник он не тренировался.
В 22 матчах сезона Свечников набрал семь (3+4) очков при полезности «+2». «Сан-Хосе» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 30 матчей сезона. В следующей игре «акулы» встретятся дома с «Аризоной».
Новость по теме«Сан-Хосе» отправил Свечникова в АХЛ
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
10:24
-
10:11
-
10:04
-
09:50
-
09:36
-
09:17
-
09:05
-
08:46
-
08:35
-
08:33
-
08:27
-
08:14
-
07:55
-
07:41
-
07:23
-
07:06
-
06:46
-
06:37
-
06:19
-
06:15
-
06:08
-
05:52
-
05:46
-
05:40
-
05:35
-
05:29
-
04:56
- 12 декабря 2022
-
23:24
-
23:01
-
22:39
-
22:12
-
22:00
-
21:51
-
21:38
-
21:28
Партнерский контент