«Сан-Хосе» вернул из АХЛ Евгения Свечникова, отправленного в фарм-клуб день назад

«Сан-Хосе Шаркс» вернул Евгения Свечникова из АХЛ, сообщает журналист Кори Масисака в своём «твиттере».

Отметим, что «акулы» отправили Свечникова в фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда» день назад. 26-летний форвард принял участие в тренировке команды в понедельник. Он катался в звене с Ником Бонино и Логаном Кутюром. Также сказано, что форвард Александр Барабанов может пропустить следующий матч из-за травмы нижней части тела. В понедельник он не тренировался.

В 22 матчах сезона Свечников набрал семь (3+4) очков при полезности «+2». «Сан-Хосе» занимает 13-е место в турнирной таблице Западной конференции, имея в активе 23 очка после 30 матчей сезона. В следующей игре «акулы» встретятся дома с «Аризоной».