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«Сан-Хосе» отправил Свечникова в АХЛ

«Сан-Хосе» отправил Свечникова в АХЛ
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Российский нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Евгений Свечников отправлен в АХЛ выступать за фарм-клуб «Сан-Хосе Барракуда».

Напомним, на прошлой неделе «акулы» выставили россиянина на драфт отказов, однако ни один клуб не подобрал нападающего.

В последнем матче «Сан-Хосе» с «Анахаймом» (6:1) 10 декабря Евгений Свечников отметился результативной передачей.

В текущем регулярном чемпионате НХЛ 26‑летний Свечников провёл 22 матча за калифорнийский клуб, в которых набрал семь (3+4) очков. Ранее хоккеист выступал за «Детройт» и «Виннипег».

Евгений Свечников является уроженцем острова Сахалин. Его семья переехала в Барнаул из Нефтегорска, который в 1995 году был полностью уничтожен разрушительным землетрясением.

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