Мирошниченко: сделать Ови передачу на рекордный гол — мечта

Нападающий «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своей мечте и о том, в чём он похож на капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.
«Мне очень приятен сам тот факт, что моё имя фигурирует в одном предложении с Александром Овечкиным. Надеюсь, в скором времени он побьёт вечный рекорд Уэйна Гретцки. Хочу, чтобы это произошло как можно быстрее. Чтобы Саня с этим не затягивал. Надеюсь когда-нибудь сыграть вместе с ним. А сделать Ови передачу на рекордный гол – мечта. Я бы хотел провести всю карьеру в «Кэпиталз». «Вашингтон» выбрал меня в первом раунде после тяжёлой болезни. Значит, в организации что-то во мне увидели. Я надеюсь быть готовым к «Вашингтону», когда моё время придёт.
В чём похож на Овечкина? Во-первых, в силовых приёмах. Александр любит колоть людей на площадке, как стремлюсь и я. Во-вторых, это бросок из «офиса». Хотя у меня залетает не каждый второй бросок, как у Ови, но со временем это должно прийти», — цитирует Мирошниченко «РИА Новости».
Мирошниченко был выбран на драфте НХЛ «Вашингтоном» в 2022 году в первом раунде под общим 20-м номером.
Напомним, в матче с «Виннипегом» (5:2) Овечкин забросил шайбу. Благодаря этому Александр сократил отставание от Гретцки в списке лучших снайперов в истории НХЛ до 97 шайб. На счету канадца 894 гола.
- 13 декабря 2022
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