Иван Мирошниченко рассказал о своей реакции на новость об онкологии

Форвард «Авангарда» Иван Мирошниченко рассказал о своей реакции на новость об обнаружении у него онкологии.
«В декабре-январе прошёл медкомиссию, врачи обратили внимание на то, что показатели крови были не в норме. Начал проходить обследования, слетал в Германию, где мне подтвердили диагноз. Я был ошарашен. Никогда с этим и близко не сталкивался, ни у кого из родственников ничего подобного не было, а у меня вдруг вылезло. А на очереди ведь был юниорский чемпионат мира, драфт НХЛ. На ум сразу приходили мысли: «Всё пропало». Нет, с хоккеем я тогда не простился – даже и не думал, что закончу со спортом. Но понимал, что драфт точно провален. Чемпионат мира – тоже до свидания.
В интернете почитал про саму болезнь, про спортсменов, которые прошли через это, врачи многое рассказали, что не такой уж и страшный это недуг. Да, от него умирают, но остается большой процент вероятности вылечиться и продолжить нормальную жизнь. Чуть-чуть попаниковал, и всё. Никакой депрессии не было. Нелегко было пройти через это всё из-за самочувствия, химиотерапии, но с ментальным здоровьем не испытывал проблем», — цитирует Мирошниченко «РИА Новости».
Напомним, в марте 2022 года у форварда была диагностирована лимфома Ходжкина — опухолевое заболевание лимфатической системы. Игрок проходил лечение в Германии.
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