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Гендиректор «Адмирала» поделился мнением о продолжительности регулярного сезона КХЛ

Гендиректор «Адмирала» поделился мнением о продолжительности регулярного сезона КХЛ
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Генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан поделился мнением о продолжительности регулярного сезона КХЛ и ответил о системе разделения команд на сильных и слабых.

«Моё мнение по поводу новой системы регулярки из 68 матчей? Хорошая или плохая система – покажет конец сезона. С другой стороны, хорошо, когда много игр. Мы проводим сборы, чтобы потом больше играть и тренироваться. По поводу календаря – здесь нас плотно держал сентябрь-октябрь, часто играли, тяжело, через день игры. Пока сильно жаловаться не на что. Расписание матчей ведь тоже составляли по ситуации, всем не угодишь. Ребята играют, значит, не так плохо всё.

Летом активно продвигалась система распределения команд на сильных и слабых. Моё мнение о ней? Постоянно хотят внести что-то новое. На последнем совещании совета директоров этих вопросов не поднималось. Было предложение от лиги ввести трёхочковую систему, действующую ранее, но все команды, которые выступали, были против», — цитирует Ана Metaratings.ru.

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