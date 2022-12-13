Овечкин рассказал, что может помешать ему побить рекорд Гретцки
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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением о своей погоне за Уэйном Гретцки по голам в Национальной хоккейной лиге. Кроме того, 37-летний капитан «столичных» поделился мнением о том, что может помешать ему побить рекорд легендарного канадца.
«Я ещё далеко. Очевидно, что, если бы не было локаута (в сезоне-2012/2013), если бы не было пандемии, может быть, я был бы сейчас ближе, но что есть, то есть. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы приблизиться к рекорду.
Если я смогу, я побью рекорд. Если нет, думаю, что это тоже будет довольно большое число», — приводит слова Овечкина официальный сайт НХЛ.
Отметим, что на счету россиянина сейчас 797 голов. У Гретцки — 894.
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