Американский журналист рассказал, как близко Овечкин подберётся к Гретцки в этом сезоне

Американский журналист Иан Оланд подсчитал, на сколько российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин подберётся к Уэйну Гретцки по голам за сезон-2022/2023.

«Я не математик. Но поскольку мой сын Итан просил меня помочь с домашним заданием по математике, я чувствую себя самоуверенно по поводу своих навыков. Что ж, теперь я хочу ответить на колоссальный вопрос о том, насколько реален рекорд по голам Алекса Овечкина на данный момент.



Давайте займёмся арифметикой.



Забив два гола в пустые ворота за «Филадельфию Флайерз», Алекс Овечкин приблизился к рекорду Уэйна Гретцки (894 гола) на 99 голов. По сути, он на расстоянии одного Гретцки от Гретцки (журналист имеет в виду номер Уэйна — 99. — Прим. «Чемпионата»). Это также были 14-й и 15-й голы Ови в сезоне.



Допустим, Ови продолжает в том же медленном (для себя) темпе забивать. Сколько у него будет к концу года?



Прогнозируемые голы Ови: прежде всего нам нужно выяснить общее количество его прогнозируемых голов на сезон. Если мы разделим 15 шайб Ови на 28 матчей, в которых он сыграл, получится 0,536. Проще говоря, Ови в среднем забивает чуть больше половины гола за встречу.

Прогнозируемый результат на конец сезона: за полный сезон из 82 матчей (82 x 0,536) Ови забьёт примерно 44 гола. На самом деле это будет его худшее количество голов за всю регулярку с сезона-2016/2017 (33 гола). Хорошей новостью является то, что несколько ведущих звёзд «Кэпиталз» скоро вернутся после травм — Том Уилсон и Никлас Бекстрём. Так что позже в этом сезоне Ови может ускориться, приблизившись к своим 0,61 шайбы за матч.



Голы в карьере на конец года: если Алекс Овечкин забьёт ещё 29 голов в этом сезоне, он закончит сезон с 824 голами за карьеру.



На сколько голов тогда Ови отставал бы от Гретцки? Это требует некоторого вычитания. 894-824. Ови будет отставать от Уэйна Гретцки на 70 с тремя сезонами, оставшимися в его запасе при пятилетнем контракте.



Так что же должен сделать Ови, чтобы догнать Гретцки? Моё простое деление — 70 на 3 — говорит, что Ови должен забивать в среднем 23,3 гола в свои 38, 39 и 40 лет, чтобы установить новый рекорд. Ему придётся забрасывать в среднем 0,28 шайбы за игру, если он сыграет все 246 матчей.



Эй, ребята, это выглядит хорошо (скрестил пальцы)», — приводит слова Оланда Russian Machine Never Breaks.