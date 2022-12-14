«Бостон» по буллитам победил «Айлендерс» Варламова

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3.



На две шайбы Джейка Дебраска, заброшенные в первом периоде, гости впоследствии ответили голами Джоша Бейли и Ноа Добсона. Дерек Форборт вернул преимущество «Бостона», однако Кейси Сизикас восстановил статус-кво.



В серии буллитов удачливее оказались именно хозяева. Свои попытки успешно реализовали всё тот же Дебраск и Давид Пастрняк. В составе гостей единственную шайбу в серии буллитов удалось забросить Мэтью Барзалу.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов из 33 бросков соперника.

Таким образом, «Бостон Брюинз» сумел одержать вторую победу подряд.