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«Бостон» по буллитам победил «Айлендерс» Варламова

«Бостон» по буллитам победил «Айлендерс» Варламова
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» закончился очередной матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2022/2023, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3.

На две шайбы Джейка Дебраска, заброшенные в первом периоде, гости впоследствии ответили голами Джоша Бейли и Ноа Добсона. Дерек Форборт вернул преимущество «Бостона», однако Кейси Сизикас восстановил статус-кво.

В серии буллитов удачливее оказались именно хозяева. Свои попытки успешно реализовали всё тот же Дебраск и Давид Пастрняк. В составе гостей единственную шайбу в серии буллитов удалось забросить Мэтью Барзалу.

Российский голкипер «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов из 33 бросков соперника.

Таким образом, «Бостон Брюинз» сумел одержать вторую победу подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 03:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
4 : 3
Б
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
1:0 Дебраск (Пастрняк, Макэвой) – 06:48 (5x4)   2:0 Дебраск (Холл, Заха) – 07:07 (5x5)   2:1 Бейли (Добсон, Нельсон) – 11:00 (5x5)   2:2 Добсон (Бейли, Нельсон) – 31:43 (5x5)   3:2 Форборт (Заха, Дебраск) – 38:28 (4x5)   3:3 Сизикас (Ахо) – 44:40 (5x5)   4:3 Пастрняк – 65:00 (ПБ)
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