«1+3» Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе хозяев льда отличились Коди Гласс, Райан Джохансен и Данте Фаббро. Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин отдал голевую передачу. У гостей заброшенными шайбами отметились Зак Хайма (хет-трик ), Леон Драйзайтль (дубль) и Коннор Макдэвид. При этом последний, помимо заброшенной шайбы, сумел отметиться тремя результативными передачами. Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин закончил встречу с показателем полезности «0».
В другом матче игрового дня «Виннипег Джетс» дома уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:6.
В составе «Голден Найтс» дебютную шайбу в НХЛ забросил российский форвард Даниил Мироманов, а канадские игроки Марк Стоун и Джонатан Маршессо оформили по дублю.
За «Виннипег» хет-трик оформил канадский форвард Марк Шайфли.
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