Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«1+3» Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»

«1+3» Макдэвида помогли «Эдмонтону» обыграть «Нэшвилл»
Комментарии

В Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе хозяев льда отличились Коди Гласс, Райан Джохансен и Данте Фаббро. Российский нападающий «Предаторз» Яков Тренин отдал голевую передачу. У гостей заброшенными шайбами отметились Зак Хайма (хет-трик ), Леон Драйзайтль (дубль) и Коннор Макдэвид. При этом последний, помимо заброшенной шайбы, сумел отметиться тремя результативными передачами. Российский форвард «Эдмонтон Ойлерз» Клим Костин закончил встречу с показателем полезности «0».

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
1:0 Гласс (Йози, Сиссонс) – 01:15 (5x5)   1:1 Хайман (Бушар, Макдэвид) – 08:19 (5x5)   1:2 Хайман (Драйзайтль, Макдэвид) – 14:50 (5x5)   1:3 Драйзайтль (Ньюджент-Хопкинс, Бэрри) – 19:55 (5x4)   2:3 Джохансен (Форсберг, Янковски) – 23:22 (5x5)   2:4 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 24:19 (5x5)   3:4 Фаббро (Йози, Тренин) – 29:53 (5x5)   3:5 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 38:55 (5x4)   3:6 Хайман (Драйзайтль, Сеси) – 57:23 (en)

В другом матче игрового дня «Виннипег Джетс» дома уступил «Вегас Голден Найтс» со счетом 5:6.

В составе «Голден Найтс» дебютную шайбу в НХЛ забросил российский форвард Даниил Мироманов, а канадские игроки Марк Стоун и Джонатан Маршессо оформили по дублю.

За «Виннипег» хет-трик оформил канадский форвард Марк Шайфли.

НХЛ - регулярный чемпионат
14 декабря 2022, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 6
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Шайфли (Моррисси, Уилер) – 09:22 (5x5)   1:1 Мироманов (Смит, Карлссон) – 11:30 (5x5)   1:2 Стоун (Хаг, Стивенсон) – 19:58 (5x5)   2:2 Бэррон (Сэмберг, Лаури) – 31:16 (5x5)   2:3 Стоун (Стивенсон) – 35:34 (5x5)   3:3 Ганье (Диллон, Стенлунд) – 36:13 (5x5)   4:3 Шайфли (Коннор) – 40:41 (5x4)   4:4 Маршессо (Мироманов, Стивенсон) – 49:38 (5x4)   4:5 Маршессо (Мироманов, Стивенсон) – 57:44 (5x4)   4:6 Карлссон (Смит, Макнэбб) – 58:36 (en)   5:6 Шайфли (Дюбуа, Диллон) – 59:59 (6x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022