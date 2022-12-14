Макдэвид установил рекорд НХЛ в XXI веке

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид забросил шайбу и отдал три результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нэшвилл Предаторз». Суммарно 25-летний капитан «нефтяников» набрал четыре очка в своей 30-й встрече в сезоне.
Как отмечает StatsCentre в «Твиттере», Макдэвид стал шестым хоккеистом в НХЛ с 1988 года, кому покорилась отметка в 59 результативных баллов в первых 30 матчах чемпионата. Кроме того, канадец установил рекорд НХЛ, став первым игроком, добившимся этого достижения в XXI веке.
Отметим, что остальными восемью хоккеистами являются Стив Айзерман (60 в сезоне-1988/1989), Яромир Ягр (64 в сезоне-1995/1996), Уэйн Гретцки (64 в сезоне-1989/1990; 71 в сезоне-1988/1989), Берни Николлс (70 в сезоне-1988/1989) и Марио Лемье (78 в сезоне-1992/1993 и в сезоне-1995/1996; 82 в сезоне-1988/1989).
Напомним, в Нэшвилле (США) на стадионе «Бриджстоун-Арена» завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нэшвилл Предаторз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 6:3.
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