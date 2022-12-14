Стал известен состав молодёжной сборной Финляндии на МЧМ-2023. Его объявил бывший главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся, ныне возглавляющий молодёжку Суоми.

В список попали 25 хоккеистов (три вратаря, восемь защитников, 14 нападающих).



Вратари: Никлас Кокко («Кярпят», СМ-Лиига), Яни Лампинен («Киекко-Эспоо», Местис), Аку Коскенвуо (Гарвардский университет, NCAA);



Защитники: Калле Эрвасти («Лукко», СМ-Лиига), Топиас Вилен («Пеликанс», СМ-Лиига), Йими Суоми (ТПС, СМ-Лиига), Отто Салин (ХИФК, СМ-Лиига), Алекси Хеймосалми («Эссят», СМ-Лиига), Алекси Малинен (ЮП, СМ-Лиига), Вилле Руотсалайнен («КалПа U20», U20 SM-sarja), Арон Кивихарью (ТПС U20, U20 SM-sarja);



Нападающие: Яни Нюман («Ильвес», СМ-Лиига), Оливер Капанен («КалПа», СМ-Лиига), Вилле Койвунен («Кярпят», СМ-Лиига), Сами Пяйвяринта («Лукко», СМ-Лиига), Топи Рённи («Таппара», СМ-Лиига), Калле Вяйсянен (ТПС, СМ-Лиига), Алексантери Каскимяки (ХИФК, СМ-Лиига), Ленни Хямеэнахо («Эссят», СМ-Лиига), Нико Хуухтанен («Юкурит», СМ-Лиига), Йоаким Кемелль, Йере Лассила (оба — ЮП, СМ-Лиига), Конста Капанен («КалПа U20», U20 SM-sarja), Брэд Ламберт («Манитоба Мус», АХЛ), Вернер Миеттинен («Фарго Форс», USHL).

Напомним, молодёжный чемпионат мира изначально должна была принять Россия. Его планировали провести в Новосибирске и Омске. Однако позже турнир перенесли в Канаду. Теперь молодёжный чемпионат мира — 2023 примут Галифакс и Монктон. Турнир стартует 26 декабря 2022 года и завершится 5 января 2023 года.