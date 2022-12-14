Комиссар НХЛ объяснил, почему не собирается менять систему плей-офф

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал, почему не собирается менять формат плей-офф. Ранее появилась информация, что в НХЛ могут быть заинтересованы в том, чтобы расширить количество участников плей-офф.

«Люди думают, что система, которая у нас есть сейчас, работает необычайно хорошо, и, честно говоря, в спортивных плей-офф нет ничего лучше, чем наш первый раунд. Я не чувствую большого желания что-то менять.



Добавлением команд в плей-офф Кубка Стэнли мы будем решать проблему, которой не существует.



Я не уверен, что это увеличивает доходы. Разбавление регулярного сезона и разбавление плей-офф не имеет для меня особого смысла. Я думаю, что система, при которой половина команд выходит в плей-офф, а половина — нет, идеальна», — приводит слова Беттмэна ESPN.