Стало известно, на сколько увеличится потолок зарплат в НХЛ в следующем сезоне

Комиссар Национальной хоккейной лиги Гэри Беттмэн рассказал, на сколько увеличится потолок зарплат в сезоне-2023/2024.

Как сообщает журналист Фрэнк Серавалли на своей странице в «Твиттере», специалист прогнозирует, что сумма поднимется на $ 1 млн. Таким образом, общая сумма должна составить $ 83,5 млн.

Отметим, что ранее в Национальной хоккейной лиге планировали поднять потолок до суммы около $ 92 млн к сезону-2025/2026. В нынешнем сезоне она составляет $ 82,5 млн. Как отмечалось, в сезоне-2024/2025 потолок зарплат должен составить ориентировочно $ 87,5 млн — $ 88 млн. Рост сумм должен быть связан с восстановлением лиги после проблем, вызванных COVID-19 и стремлением НХЛ вернуться к нормальной жизни.