Видео победного буллита Андрея Кузьменко в матче с «Калгари»

В Калгари на стадионе «Скоушабэнк Саддлдоум» прошёл очередной матч регулярного чемпионата НХЛ между «Калгари Флэймз» и «Ванкувер Кэнакс». Победу в матче одержали гости со счётом 4:3 по буллитам.



Российский нападающий «Ванкувера» Андрей Кузьменко отметился результативной передачей и реализовал победный послематчевый буллит. Россиянин разогнался, затем резко затормозил и сбавил темп, выждал небольшую паузу и хлёстко бросил под ловушку голкиперу «Калгари» Якобу Маркстрёму.

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В текущем сезоне на счету Кузьменко 28 матчей, в которых нападающий отметился 26 очками — забросил 13 шайб и отдал 13 результативных передач. Отметим, что это дебютный сезон в НХЛ для 26-летнего российского форварда. Ранее Кузьменко несколько сезонов выступал в КХЛ.