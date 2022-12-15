«Спартак» обменял Брынцева в «Трактор» на права на лучшего защитника прошлого сезона в КХЛ

Хоккейный клуб «Спартак» совершил обмен с «Трактором», в результате которого защитник Александр Брынцев переходит в челябинский клуб, сообщает пресс-служба московского клуба. «Спартак» получает спортивные права на защитника сборной Беларуси Ника Бэйлена. Ранее «Чемпионат» сообщал о готовящемся обмене.
33-летний Бэйлен был признан лучшим защитником прошлого сезона-2021/2022 КХЛ, став лидером среди игроков обороны по набранным очкам и голевым передачам (10+40 в 64 матчах). В нынешнем сезоне двукратный бронзовый призёр КХЛ и дважды участник Матчей звёзд КХЛ набрал 22 (8+14) очка в 26 играх за «Кёльн» в чемпионате Германии.
27-летний Брынцев в текущем сезоне провёл 29 матчей в составе московского клуба, в которых отметился одной результативной передачей, записав на свой счёт отрицательный показатель полезности «-5». Брынцев заработал 26 штрафных минут.
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