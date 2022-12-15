Сборная Чехии обыграла сборную Финляндии в рамках Швейцарских игр Еврохоккейтура

В Хельсинки завершился вынесенный матч в рамках швейцарского раунда Еврохоккейтура. Сборная Финляндии играла на своём льду со сборной Чехии. Победу во встрече одержала сборная Чехии со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

На четвёртой минут первого периода счёт открыл чех Матей Странски с передач Филипа Хлапика и Михала Шпачека. Через две минуты преимущество гостей удвоил Ондржей Беранек с передач Иржи Черноха и Мартина Яндуса.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 10-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл Эльмери Эронен с передач Миики Койвисто и Артту Руотсалайнена. Затем форвард Давид Томашек забросил третью шайбу гостей. Второй гол хозяев забил защитник Сами Лепистё.

В следующем матче сборная Финляндии сыграет со сборной Швеции 17 декабря. В этот же день чехи встретится со сборной Швейцарии.