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Сборная Чехии обыграла сборную Финляндии в рамках Швейцарских игр Еврохоккейтура

Сборная Чехии обыграла сборную Финляндии в рамках Швейцарских игр Еврохоккейтура
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В Хельсинки завершился вынесенный матч в рамках швейцарского раунда Еврохоккейтура. Сборная Финляндии играла на своём льду со сборной Чехии. Победу во встрече одержала сборная Чехии со счётом 3:2 (2:0, 0:0, 1:2).

На четвёртой минут первого периода счёт открыл чех Матей Странски с передач Филипа Хлапика и Михала Шпачека. Через две минуты преимущество гостей удвоил Ондржей Беранек с передач Иржи Черноха и Мартина Яндуса.

Во втором периоде команды голов не забили.

На 10-й минуте третьего периода одну шайбу отыграл Эльмери Эронен с передач Миики Койвисто и Артту Руотсалайнена. Затем форвард Давид Томашек забросил третью шайбу гостей. Второй гол хозяев забил защитник Сами Лепистё.

Еврохоккейтур. Швейцарские игры
15 декабря 2022, четверг. 19:30 МСК
Финляндия
Окончен
2 : 3
Чехия
0:1 Странски (Хлапик, Шпачек) – 03:09 (5x4)   0:2 Беранек (Чернох, Яндус) – 05:15 (4x5)   1:2 Эронен (Койвисто, Руотсалайнен) – 49:31   1:3 Томашек (Коштялек, Шпачек) – 57:05 (5x5)   2:3 Лепистё (Хартикайнен) – 58:31 (5x5)

В следующем матче сборная Финляндии сыграет со сборной Швеции 17 декабря. В этот же день чехи встретится со сборной Швейцарии.

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