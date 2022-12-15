Скабелка назвал причины поражения сборной Казахстана в матче с Беларусью

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка подвёл итог матча со сборной Беларуси (1:4) и оценил развитие игроков после перехода в топ-клубы.
«Первые два периода сборная Беларуси была побыстрее нас. При этом имели и мы моменты, но достаточно лёгкие пропустили голы. Третий период добавили, где-то начало что-то получаться. В общем, заработали за счёт движения и активности удаления. Но с реализацией сегодня было не всё хорошо. Не смогли мы перевести матч в овертайм.
Развиваются ли игроки после перехода в топ-клубы? Ребята растут, в чём-то сильнее становятся. Тот же Валера Орехов мало практики получал в последнее время. Кирилл Панюков тоже немного играет за «Ак Барс». Эти ребята выполняют в своих командах определённые роли, задачи у них не голы забывать. Ребята, конечно, растут. Маклюков добавил.
Успели ли отдохнуть игроки? У нас было три с половиной дня выходных. Был сложный отрезок, 40 игр за три месяца. Сейчас постепенно начинаем набирать кондиции. Сегодня не хватило свежести в завершении», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.
- 15 декабря 2022
-
22:55
-
22:42
-
22:34
-
22:31
-
22:24
-
22:17
-
22:11
-
22:00
-
21:49
-
21:46
-
21:25
-
21:01
-
20:49
-
20:42
-
20:12
-
20:00
-
20:00
-
19:45
-
19:37
-
19:26
-
19:07
-
18:57
-
18:48
-
18:32
-
18:12
-
17:58
-
17:46
-
16:59
-
16:50
-
16:33
-
16:20
-
16:15
-
16:09
-
16:05
-
15:55