Скабелка назвал причины поражения сборной Казахстана в матче с Беларусью

Главный тренер сборной Казахстана Андрей Скабелка подвёл итог матча со сборной Беларуси (1:4) и оценил развитие игроков после перехода в топ-клубы.

«Первые два периода сборная Беларуси была побыстрее нас. При этом имели и мы моменты, но достаточно лёгкие пропустили голы. Третий период добавили, где-то начало что-то получаться. В общем, заработали за счёт движения и активности удаления. Но с реализацией сегодня было не всё хорошо. Не смогли мы перевести матч в овертайм.



Развиваются ли игроки после перехода в топ-клубы? Ребята растут, в чём-то сильнее становятся. Тот же Валера Орехов мало практики получал в последнее время. Кирилл Панюков тоже немного играет за «Ак Барс». Эти ребята выполняют в своих командах определённые роли, задачи у них не голы забывать. Ребята, конечно, растут. Маклюков добавил.



Успели ли отдохнуть игроки? У нас было три с половиной дня выходных. Был сложный отрезок, 40 игр за три месяца. Сейчас постепенно начинаем набирать кондиции. Сегодня не хватило свежести в завершении», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.