Вудкрофт назвал главный фактор возрождения хоккея в Беларуси

Главный тренер сборной Беларуси Крэйг Вудкрофт после победы над сборной Казахстана (4:1) назвал главный фактор возрождения хоккея в стране.

«То, что мы видим сейчас – плоды работы 3-4 лет назад. Из-за несменяемости состава долгое время у нас образовался провал в сборной. Тогда мы стали активно работать с молодыми талантами. Мы создаём возможности для роста молодых игроков, даём им шанс развиваться в минском «Динамо» на уровне КХЛ. Мы видим, как в составе «зубров» раскрываются молодые игроки. Мы также работаем с тренерами белорусского чемпионата, чтобы они лучше взаимодействовали с молодыми игроками. Мы стараемся отслеживать успех каждого, в конечно итоге – приглашаем их в кэмп сборной. Главный фактор успеха – то, что мы остались верны своей стратегии», — передаёт слова Вудкрофта корреспондент «Чемпионата» Егор Литавор.