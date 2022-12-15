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Доминик Гашек написал письмо в НХЛ, WTA и ATP

Доминик Гашек написал письмо в НХЛ, WTA и ATP
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Легендарный чешский вратарь Доминик Гашек заявил, что он написал письмо в Национальную хоккейную лигу, ATP (мужской теннисный тур) и WTA (женская теннисная ассоциация). О теме письма 57-летний чех не сообщил.

«Сегодня закончил письмо в НХЛ, WTA и ATP. Я переведу его на английский язык в ближайшие несколько дней, а затем уеду. На этот раз, в отличие от мартовского письма, когда я обращался только к Гэри Беттмэну (комиссар Национальной хоккейной лиги. — Прим. «Чемпионата»), я также представлю его публике», — написал Гашек в своём «твиттере».

Ранее Гашек неоднократно негативно высказывался о спортсменах из России. Среди прочего он предлагал запретить въезд в Чехию русским игрокам «Нэшвилла» и «Сан-Хосе» на первые матчи регулярного сезона НХЛ, однако в итоге все россияне приехали в страну.

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