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Голевые пасы Ничушкина и 17 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» переиграть «Баффало»

Голевые пасы Ничушкина и 17 сейвов Георгиева не помогли «Колорадо» переиграть «Баффало»
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В Денвере (США) на стадионе «Болл-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Колорадо Эвеланш» принимал «Баффало Сэйбрз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.

Уже на первой минуте счёт открыл Тейдж Томпсон. На восьмой минуте Алекс Так удвоил преимущество гостей. А на 38-й минуте забил и Расмус Далин. На 49-й минуте Микко Рантанен после голевой передачи российского нападающего Валерия Ничушкина отыграл одну шайбу. Через десять минут Эван Родригес забил после паса Ничушкина. Итоговый счёт на табло установил Дилан Козенс на последней минуте.

Российский голкипер Александр Георгиев совершил 17 сейвов.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
2 : 4
Баффало Сэйбрз
Баффало
0:1 Томпсон (Миттельштадт) – 00:54   0:2 Так (Далин, Томпсон, Клаг) – 07:08 (5x4)   0:3 Далин (Джост, Олофссон) – 37:11 (5x5)   1:3 Рантанен (Ничушкин, Лехконен) – 48:20 (5x5)   2:3 Родригес (Ничушкин, Макар) – 58:38 (6x5)   2:4 Козенс – 59:02 (en)

В параллельном матче в Чикаго «Чикаго Блэкхоукс» принимал «Вегас Голден Найтс». Игра закончилась победой гостей со счётом 4:1.

У гостей отличились Чандлер Стивенсон, Райлли Смит (дубль) и Фил Кессел. За хозяев забил Тейлор Рэддиш.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 04:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Окончен
1 : 4
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Стивенсон (Стоун, Маршессо) – 14:41 (5x4)   0:2 Смит (Карлссон) – 23:56 (4x5)   0:3 Кессел (Мироманов, Карлссон) – 48:08 (5x5)   1:3 Рэддиш (Тэйвз, Джонс) – 56:06 (5x5)   1:4 Смит (Маршессо) – 59:30 (en)
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