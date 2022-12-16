Гол Тарасенко и ассисты Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
Уже на второй минуте счёт открыл Зак Хайман. На седьмой минуте Джордан Кайру сравнял счёт после передачи российского нападающего Павла Бучневича. На 25-й минуте Коннор Макдэвид вновь вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте Кайлер Ямамото увеличил преимущество хозяев, а на 52-й минуте Роберт Томас с передачи российского форварда Ивана Барабшёва забил гол. После этого российский форвард Владимир Тарасенко перевёл игру в овертайм. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости.
В параллельном матче в Виннипеге «Виннипег Джетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.
У гостей отличился Филип Форсберг. У хозяев же забивали Дилан Демело и Кайл Коннор.
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