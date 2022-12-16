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Гол Тарасенко и ассисты Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

Гол Тарасенко и ассисты Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

Уже на второй минуте счёт открыл Зак Хайман. На седьмой минуте Джордан Кайру сравнял счёт после передачи российского нападающего Павла Бучневича. На 25-й минуте Коннор Макдэвид вновь вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте Кайлер Ямамото увеличил преимущество хозяев, а на 52-й минуте Роберт Томас с передачи российского форварда Ивана Барабшёва забил гол. После этого российский форвард Владимир Тарасенко перевёл игру в овертайм. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 05:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Б
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
1:0 Хайман (Драйзайтль, Бэрри) – 01:03 (5x4)   1:1 Кайру (Бучневич, Шенн) – 06:47 (5x5)   2:1 Макдэвид (Бэрри, Скиннер) – 24:42 (5x4)   3:1 Ямамото (Бэрри, Ньюджент-Хопкинс) – 50:36 (5x5)   3:2 Томас (Барбашёв, Кайру) – 51:25 (5x5)   3:3 Тарасенко (Кайру) – 59:40 (4x5)   3:4 Кайру – 65:00 (ПБ)

В параллельном матче в Виннипеге «Виннипег Джетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

У гостей отличился Филип Форсберг. У хозяев же забивали Дилан Демело и Кайл Коннор.

НХЛ - регулярный чемпионат
16 декабря 2022, пятница. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
2 : 1
ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Форсберг (Гранлунд, Дюшейн) – 09:04 (5x5)   1:1 Демело (Коннор, Моррисси) – 15:24 (5x5)   2:1 Коннор (Лаури, Моррисси) – 63:31 (3x3)
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