Гол Тарасенко и ассисты Бучневича и Барбашёва помогли «Сент-Луису» обыграть «Эдмонтон»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой в исполнении гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.



Уже на второй минуте счёт открыл Зак Хайман. На седьмой минуте Джордан Кайру сравнял счёт после передачи российского нападающего Павла Бучневича. На 25-й минуте Коннор Макдэвид вновь вывел хозяев вперёд. На 51-й минуте Кайлер Ямамото увеличил преимущество хозяев, а на 52-й минуте Роберт Томас с передачи российского форварда Ивана Барабшёва забил гол. После этого российский форвард Владимир Тарасенко перевёл игру в овертайм. В серии послематчевых буллитов сильнее оказались гости.

В параллельном матче в Виннипеге «Виннипег Джетс» принимал «Нэшвилл Предаторз». Игра закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.



У гостей отличился Филип Форсберг. У хозяев же забивали Дилан Демело и Кайл Коннор.