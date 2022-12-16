Малкин до двух очков сократил отставание от Фёдорова в списке российских бомбардиров НХЛ

В Санрайзе (США) на стадионе «Эй-Эл-Эй Лайв-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Флорида Пантерз» принимала «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:2.
Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин забросил шайбу и отметился результативной передачей. Всего в НХЛ на счету россиянина стало 1177 очков в 1011 матчах. Таким образом, Малкин сократил отставание от Сергея Фёдорова в списке лучших российских бомбардиров НХЛ до двух очков. На счету Фёдорова 1179 очков в 1248 играх. Лидером этого списка является форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 1445 очками в 1306 матчах.
Отметим, что в прошедшем матче с «Флоридой» Малкин получил травму после попадания шайбы от броска капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби. Сроки возвращения Евгения в строй уточняются.
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