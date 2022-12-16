«Худший способ забить». Малкин рухнул на лёд как подкошенный после победного гола

У тренерского штаба «Флориды Пантерз» день перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» не задался с самого начала. На утреннюю раскатку не смог выйти лучший бомбардир американской команды Мэттью Ткачук. Набравший 39 очков в 28 матчах сезона 25-летний нападающий почувствовал недомогание – и его участие в матче с «Питтсбургом» до последнего момента находилось под большим вопросом, который в итоге разрешился не в пользу «пантер».

Плохое самочувствие помешало проводящему дебютный сезон в стане «Флориды» нападающему появиться на льду во встрече с «пингвинами». Его место в заявке на матч занял финский форвард Алекси Хепониеми, тогда как отсутствие продолжающего восстанавливаться от травмы Колина Уайта дало возможность россиянину Григорию Денисенко сохранить своё место в составе «Пантерз» и провести второй матч кряду в текущей регулярке.

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Начало встречи сложилось в пользу хозяев – и уже на шестой минуте первого периода счёт в матче открыл Райан Ломберг, одним из ассистентов которого выступил один из главных ветеранов НХЛ Эрик Стаал. Пропустивший минувший сезон в лиге 38-летний форвард очень долго запрягал после возвращения в НХЛ и не мог набрать очки в 16 матчах кряду на старте регулярки, но в последнее время Стаала буквально прорвало – и на отрезке из восьми встреч он отметился шестью (1+5) результативными действиями, что является очень приличным показателем для хоккеиста в возрасте Эрика.

До перерыва счёт на табло не изменился, а во втором периоде произошёл переворот в игре, начало которому положило удаление защитника гостей Яна Рутты. Вместо того чтобы реализовать большинство и упрочить перевес в счёте, «Флорида» получила гол в свои ворота, автором которого стал защитник «Питтсбурга» Крис Летанг.

Перенёсший всего две недели назад инсульт канадский хоккеист вернулся в строй ещё в прошлом матче, а сегодня оформил новый рекорд в истории клуба. 35-летний защитник пятый раз в карьере отличился в меньшинстве и превзошёл достижение Ларри Мёрфи и Рэнди Карлайла по голам в таком формате среди игроков обороны «Питтсбурга».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В свою очередь «Питтсбург» предоставленным большинством воспользовался по назначению – Евгений Малкин произвёл бросок по воротам Сергея Бобровского, а Джейк Гюнцель коньком скорректировал полёт шайбы в цель. 36-летний воспитанник магнитогорского хоккея совершил ещё один шаг навстречу второму месту в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ среди российских игроков. В активе Евгения стало 1176 очков, тогда как Сергей Фёдоров завершил карьеру в лиге на отметке в 1179 результативных действий. Рекорд принадлежит Александру Овечкину (1445).

В третьем периоде Малкин ещё на очко приблизился к достижению Фёдорова, причём на сей раз уже выступив в роли голеадора, а не ассистента, вот только настроение у Евгения после заброшенной шайбы совершенно точно было далеко от хорошего. Уж слишком специфичным получилось взятие ворот. Капитан гостей Сидни Кросби произвёл пушечный бросок по воротам Бобровского – шайба угодила располагавшемуся у дальней штанги Малкину в ногу и срикошетила в сетку, тогда как сам Евгений как подкошенный рухнул на лёд.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Российский форвард только при помощи партнёров сумел добраться до скамейки, после чего проследовал в раздевалку, откуда на лёд уже не вернулся. «Это был худший способ забить гол», – резонно заметили в официальном «твиттере» «Питтсбурга», описывая эпизод с заброшенной шайбой.

Гол Малкина в итоге оказался для его команды победным, так как в дальнейшем соперники обменялись заброшенными шайбами. Канадский форвард Сэм Райнхарт подарил «Флориде» надежду на спасение, но оформивший дубль Гюнцель её окончательно погасил. После завершения встречи всех журналистов в первую очередь волновало состояние здоровья Малкина, тем более что ледовую арену россиянин покинул со льдом на колене.

«Такое случается. И это дерьмово. Но с ним всё будет в порядке. Он боец», — сказал Летанг. Непроизвольно нанёсший многолетнему партнёру по команде травму Кросби также выразил надежду, что повреждение россиянина окажется несерьёзным.

«Такое не хочется видеть. Похоже, что ему было очень больно. У нас уже случались такие ситуации пару раз за годы совместной игры. Ему это не нравится. Но думаю, что его травма несерьёзная», – заметил Кросби.

Такой же позиции придерживался и главный тренер команды из Пенсильвании. «Думаю, что предварительный прогноз положительный, так что это хороший знак», — обнадёжил болельщиков Майк Салливан.