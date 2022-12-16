«НХЛ должна прояснить правила». Макдэвид — об отменённой шайбе «Эдмонтона» в овертайме

Нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид был расстроен решением судей отменить гол Леона Драйзайтля в овертайме матча с «Сент-Луисом». После видеопросмотра арбитры встречи усмотрели неправильный вход в зону, посчитав, что Макдэвид на секунду потерял контроль над шайбой, и отменили взятие ворот из-за офсайда. Этот матч «Ойлерз» проиграли по буллитам (3:4 Б).
«Я был немного удивлён. Мы пропустили похожий гол в плей-офф в прошлом сезоне. Лига должна прояснить некоторые из этих правил. Уточнить, что такое удар по шайбе ногой, что считается офсайдом, что является блокировкой вратаря, — всё это трактуется по-разному в зависимости от матча. Это так разочаровывает, но очевидно, что сегодня мы не должны были доводить дело до такого спорного момента», — цитирует Макдэвида пресс-служба «Эдмонтона».
Макдэвид говорит о шайбе Кейла Макара в прошлогоднем финале Западной конференции с «Колорадо». Тогда хоккеист «лавин» в первой игре серии забросил спорную шайбу, которую судьи засчитали после видеопросмотра на предмет офсайда.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно на Youtube-канале компании Sportsnet.
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