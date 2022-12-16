Судьи отменили гол Драйзайтля в овертайме из-за спорного офсайда, «Эдмонтон» проиграл матч

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.
В овертайме хозяева забили гол усилиями Леона Драйзайтля с передачи Коннора Макдэвида. Однако из судейской комнаты поступил запрос на просмотр заброшенной шайбы, после которого гол было решено отменить. Арбитры усмотрели офсайд при входе в зону у Макдэвида. Судьи посчитали, что, пересекая синюю линию, форвард на секунду утратил контроль над шайбой и вошёл в зону раньше неё.
Отметим, что гости перевели матч в овертайм, отыграв за последние девять минут третьего периода отставание в две шайбы, в том числе забив гол за 20 секунд до конца игрового отрезка.
- 16 декабря 2022
-
09:23
-
08:58
-
08:46
-
08:32
-
08:22
-
08:12
-
07:54
-
07:46
-
07:31
-
07:12
-
07:05
-
06:46
-
06:40
-
06:38
-
06:22
-
06:09
-
06:04
-
05:52
-
05:45
-
05:42
-
05:35
-
04:47
-
04:21
-
04:00
-
03:57
-
03:51
-
03:44
-
00:31
- 15 декабря 2022
-
23:55
-
23:46
-
23:17
-
23:07
-
22:55
-
22:42
-
22:34