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Судьи отменили гол Драйзайтля в овертайме из-за спорного офсайда, «Эдмонтон» проиграл матч

Судьи отменили гол Драйзайтля в овертайме из-за спорного офсайда, «Эдмонтон» проиграл матч
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Сент-Луис Блюз». Встреча завершилась победой гостей в серии послематчевых буллитов со счётом 4:3.

В овертайме хозяева забили гол усилиями Леона Драйзайтля с передачи Коннора Макдэвида. Однако из судейской комнаты поступил запрос на просмотр заброшенной шайбы, после которого гол было решено отменить. Арбитры усмотрели офсайд при входе в зону у Макдэвида. Судьи посчитали, что, пересекая синюю линию, форвард на секунду утратил контроль над шайбой и вошёл в зону раньше неё.

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Отметим, что гости перевели матч в овертайм, отыграв за последние девять минут третьего периода отставание в две шайбы, в том числе забив гол за 20 секунд до конца игрового отрезка.

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