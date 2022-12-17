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3 очка Капризова и хет-трик Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

3 очка Капризова и хет-трик Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»
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В Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Матс Цуккарелло, ещё один гол на свой счёт записал российский нападающий Кирилл Капризов, который также отметился двумя результативными передачами.

Единственную шайбу гостей в этом матче забросил Джонатан Тэйвз. Ему ассистировали Патрик Кейн и Сет Джонс.

Напомним, на счету Капризова 39 очков в первых 30-ти турах Национальной хоккейной лиги, что является рекордом для клуба. Предыдущий рекорд также принадлежал Капризову. В прошедшем сезоне на его счету было 36 очков в 30 стартовых турах.

НХЛ - регулярный чемпионат
17 декабря 2022, суббота. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 1
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Цуккарелло (Стил, Капризов) – 04:54 (5x5)   2:0 Капризов (Цуккарелло, Стил) – 28:33 (5x5)   3:0 Цуккарелло (Болди, Эрикссон Эк) – 39:18 (5x4)   3:1 Тэйвз (Кейн, Джонс) – 48:27 (5x4)   4:1 Цуккарелло (Капризов, Сперджен) – 57:51 (en)
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