3 очка Капризова и хет-трик Цуккарелло помогли «Миннесоте» обыграть «Чикаго»

В Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей тремя заброшенными шайбами отметился Матс Цуккарелло, ещё один гол на свой счёт записал российский нападающий Кирилл Капризов, который также отметился двумя результативными передачами.

Единственную шайбу гостей в этом матче забросил Джонатан Тэйвз. Ему ассистировали Патрик Кейн и Сет Джонс.

Напомним, на счету Капризова 39 очков в первых 30-ти турах Национальной хоккейной лиги, что является рекордом для клуба. Предыдущий рекорд также принадлежал Капризову. В прошедшем сезоне на его счету было 36 очков в 30 стартовых турах.