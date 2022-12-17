Капризов — лидер по среднему количеству очков среди левых нападающих в истории НХЛ

В Сент-Поле (США) завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Миннесотой Уайлд» и «Чикаго Блэкхоукс». Игра закончилась победой хозяев со счётом 4:1.



Российский нападающий хозяев Кирилл Капризов отметился по ходу матча голов и двумя результативными передачами. Кирилл набрал 39 очков в 30-ти стартовых турах НХЛ. В активе российского форварда стало 196 очков в 166 матчах за карьеру в НХЛ, что в переводе на среднее значение даёт лучший результат в истории лиги для левых нападающих. В среднем за матч Капризов набирает 1,18 балла.

Ближайшими преследователями Капризова являются россияне — Артемий Панарин из «Рейнджерс» в среднем набирает 1,12 балла за игру, а Александр Овечкин из «Вашингтона» — 1,11 балла.