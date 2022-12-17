Главный тренер «Миннесоты»: Цуккарелло имеет командный менталитет, он наш лидер

Главный тренер «Миннесоты» Дин Эвасон отметил лидерские качества норвежского нападающего «Уайлд» Матса Цуккарелло, который оформил хет-трик в матче с «Чикаго» (4:1).
«Думаю, что он играет правильно. Конечно, в атаке он набирает очки и всё такое. Но вы также можете наблюдать, как он отрабатывает в обороне, участвует в отборе шайбы, проводит силовые приёмы и убивает большинство соперника. В первую очередь он имеет командный менталитет, а уже затем набирает очки в нападении. Он является нашим лидером весь сезон», — цитирует Эвасона The Athletic.
Норвежский форвард «Миннесоты» стал самым возрастным игроком в истории американского клуба, кому удалось забросить три шайбы в одном матче. 35-летний (на момент матча Матсу исполнилось 35 лет 106 дней) хоккеист превзошёл достижение Эрика Стаала, который в феврале 2018 года оформил хет-трик в возрасте 33 лет и 121 дня.
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