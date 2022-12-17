Семёнов — об игре «Ак Барса»: всё решается в плей-офф, именно там разыгрывается чашка

Нападающий сборной России и «Ак Барса» Кирилл Семёнов после матча со сборной Казахстана (6:2) рассказал о ситуации в казанском клубе.

«В перерыве плотно поработали над физическими кондициями — как на льду, так и в зале. «Ак Барсу» нужно прибавлять в скоростях, в физике. Будем исправлять сложившуюся в этом сезоне ситуацию. Неприятно идти на том месте, на котором мы сейчас находимся. Все ожидали других результатов. Но мы бьёмся друг за друга, будем прибавлять. К тому же всё решается в плей-офф — именно там разыгрывается чашка, а не в чемпионате», — передаёт слова Семёнова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В текущем сезоне 28-летний нападающий провёл за казанский клуб 39 матчей, в которых набрал 20 (7+13) очков.