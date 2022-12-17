Пьетранджело рассказал о тяжёлом осложнении у его дочери после гриппа
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Защитник «Вегас Голден Найтс» Алекс Пьетранджело рассказал о тяжёлом осложнении у его дочери после того, как она заболела гриппом.
«4-летняя дочь Эвелин заболела гриппом на День Благодарения. Он перерос в поражение её головного мозга и она потеряла двигательные навыки, способность есть, ходить, говорить и даже открывать глаза», — приводит слова Пьетранджело журналист Джесси Грейнджер в своём «твиттере».
Пьетранджело заявил, что в последние пару дней Эвелин стало гораздо лучше и теперь он чувствует себя готовым вернуться к матчам. Журналист отметил, что лицо Алекса сияло, когда он рассказывал о выздоровлении дочери.
32-летний защитник в текущем сезоне провёл за клуб 23 матча, в которых набрал 21 (3+18) очко.
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