«Анахайм» одержал победу в матче с «Эдмонтоном»

Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) одержали гости.
Счёт в матче был открыт на шестой минуте — точный бросок Дарнелла Нурса вывел «Эдмонтон» вперёд. На 15-й минуте игрового времени усилиями Сэма Кэррика «Анахайм» сравнял счёт, а менее чем через три минуты вышел вперёд — отличился Кэм Фаулер.
В середине второго периода Райан Строум увеличил преимущество «Дакс» в счёте. В самой концовке второй двадцатиминутки Райан Ньюджент-Хопкинс сократил отставание «Ойлерз».
На 43-й минуте Коннор Макдэвид смог сравнять счёт, но одержать победу «Эдмонтону» было не суждено — на 47-й минуте встречи точный бросок Йона Клингберга принёс «уткам» победу в матче.
Российский защитник «Эдмонтона» Клим Костин провёл на льду 5 минут и 52 секунды и отметился тремя силовыми приёмами.
Для «Анахайма» эта победа стала второй кряду, «Эдмонтон» потерпел второе поражение подряд.
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