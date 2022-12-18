Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Анахайм» одержал победу в матче с «Эдмонтоном»

«Анахайм» одержал победу в матче с «Эдмонтоном»
Комментарии

Завершился матч регулярного сезона Национальной хоккейной лиги, в котором «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Анахайм Дакс». Победу со счётом 4:3 (2:1, 1:1, 1:1) одержали гости.

Счёт в матче был открыт на шестой минуте — точный бросок Дарнелла Нурса вывел «Эдмонтон» вперёд. На 15-й минуте игрового времени усилиями Сэма Кэррика «Анахайм» сравнял счёт, а менее чем через три минуты вышел вперёд — отличился Кэм Фаулер.

В середине второго периода Райан Строум увеличил преимущество «Дакс» в счёте. В самой концовке второй двадцатиминутки Райан Ньюджент-Хопкинс сократил отставание «Ойлерз».

На 43-й минуте Коннор Макдэвид смог сравнять счёт, но одержать победу «Эдмонтону» было не суждено — на 47-й минуте встречи точный бросок Йона Клингберга принёс «уткам» победу в матче.

Российский защитник «Эдмонтона» Клим Костин провёл на льду 5 минут и 52 секунды и отметился тремя силовыми приёмами.

Для «Анахайма» эта победа стала второй кряду, «Эдмонтон» потерпел второе поражение подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
18 декабря 2022, воскресенье. 00:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
3 : 4
Анахайм Дакс
Анахайм
1:0 Нурс (Райан, Бушар) – 05:07 (5x5)   1:1 Кэррик (Мактавиш, Мегна) – 14:37 (5x5)   1:2 Фаулер (Мактавиш, Хенрик) – 17:19 (5x4)   1:3 Строум – 28:31 (5x5)   2:3 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Драйзайтль) – 39:32 (5x4)   3:3 Макдэвид (Драйзайтль, Бэрри) – 42:06 (5x3)   3:4 Клингберг (Ватрано, Строум) – 46:08 (5x5)
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022