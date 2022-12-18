Александр Овечкин обогнал Даниэля Седина по количеству сыгранных матчей в НХЛ

В эти минуты на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» в Вашингтоне проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Торонто Мэйпл Лифс».



На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче в пользу хозяев льда – 3:1.



В этой игре участие принимает российский нападающий Александр Овечкин. Для россиянина этот матч стал 1307-м в НХЛ. Таким образом, ему удалось обогнать по количеству игр Даниэля Седина. Овечкин вышел на едрноличное 64-е место в рейтинге.



Напомним, сейчас на счету российского нападающего «Вашингтона» 800 голов в Национальной хоккейной лиге. Овечкин занимает третье место по этому показателю, отставая на одну шайбу от Горди Хоу (801). Лидирует по голам Уэйн Гретцки (894).