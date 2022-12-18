Панарин превзошёл рекорд Робитайла для левых форвардов по передачам за восемь сезонов в НХ

В эти минуты на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче в пользу гостей – 2:3.



На 17-й минуте матча российский нападающий Артемий Панарин принёс доя совет команды первый гол в этой игре. Голевыми передачами в этой атаке отметились шведский нападающий Мика Зибанеджад и канадский форвард Баркли Гудроу.



А на 32-й минуте Панарин отдал должок Гудроу, снабдив его пасом перед голом. Таким образом, Артемий превзошёл рекорд Люка Робитайла для левых форвардов по передачам за восемь сезонов в НХЛ. Теперь их 412.



Также стоит отметить, что у Панарина в текущем сезоне 32 сыгранных матча, 30 результативных передач и семь заброшенных шайб.